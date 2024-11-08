Территорию Бакинского олимпийского стадиона передадут ООН

На Бакинском олимпийском стадионе завершено 99 процентов строительных работ, связанных с COP29. Сегодня вечером территория будет передана Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил журналистам директор департамента строительства площадок Азербайджанской операционной компании COP29 Азер Гулиев.

По его словам, осталось выполнить очень малую часть работ: «Эти работы призваны вновь довести используемые зоны до высочайшего уровня. Вся инфраструктура сооружена в соответствии со стандартами устойчивого развития, и большая часть того, что можно увидеть вокруг, создана из материалов многократного использования».