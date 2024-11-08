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Американцы уходят из Китая из-за Трампа

15:55 646

Американские компании начали выводить производство из Китая из-за планов Дональда Трампа повысить пошлины на товары, импортируемые в США из этой страны. Как пишет Bloomberg, в результате американского потребителя ждет рост цен на такие товары, как микроволновые печи и наполнитель для кошачьих туалетов.

По данным агентства, из-за победы Трампа на президентских выборах производитель обуви Steven Madden Ltd. решил сократить количество продукции, произведенной в Китае, на 40% (ранее планы компании предусматривали сокращение лишь на 10%). «Со вчерашнего утра мы приводим этот план в действие», — заявил директор компании Эдвард Розенфельд. Сейчас почти половина продукции Steven Madden потенциально подпадает под обещанные пошлины, в будущем году компания планирует снизить этот показатель до 25%. Компания постепенно смещает цепочку поставок в сторону Камбоджи, Вьетнама, Мексики и других стран.

Компания Whirlpool Corp., производящая бытовую технику Maytag и Amana, предупредила, что в случае повышения пошлин значительно вырастут цены на микроволновки, поскольку их производят в Китае. Гендиректор Oil-Dri Corp. Дэн Джаффи отметил, что, скорее всего, вырастут цены на наполнители для кошачьих туалетов, поскольку весь силикагель для них поставляется из Китая. Компания Church & Dwight Co. уже перенесла из Китая часть своего бизнеса по производству средств по уходу за полостью рта.

Трамп обещал вести 60% пошлины на импорт товаров из Китая и 20% пошлины — на продукцию из других стран, чтобы таким образом стимулировать развитие производства в США. Многие американские компании держат заводы и фабрики в Китае, поскольку так производство обходится дешевле.

Дональд Трамп повышал пошлины на импорт китайских товаров в 2018 и 2019 году, еще во время своего первого президентства, что стало одним из факторов снижения китайского экспорта.

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