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Кремль: К диалогу по Украине готовы, но цели войны прежние

16:10 311

Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом завершение российско-украинской войны не означает корректировки целей «специальной военной операции», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент ни разу не говорил о том, что цели специальной военной операции меняются, наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о возможных переговорах с Трампом.

Представитель Кремля отметил, что Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» вечером 7 ноября говорил об открытости к диалогу по урегулированию войны. При этом Путин и ранее говорил, что готов к таким переговорам «со всеми заинтересованными сторонами, со всеми теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта», добавил Песков.

По его словам, пока «конкретики» по возможным переговорам Путина и Трампа нет. Пресс-секретарь также напомнил о заявлениях Трампа в ходе предвыборной кампании о том, что тот сам позвонит Путину. «Эта готовность, эта открытость сохраняется, и вчера она была акцентирована главой российского государства», — сказал представитель Кремля.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. В голосовании, по прогнозам американских медиа, победил республиканец Дональд Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017-2021 годах. Владимир Путин впервые прокомментировал итоги выборов в США 7 ноября: он поздравил Трампа с победой. Это произошло во время выступления Путина на заседании клуба «Валдай». Путин также отметил, что не против общения с Трампом и «не считает зазорным ему позвонить». В свою очередь избранный президент США, комментируя возможность переговоров с Путиным, заявил: «Я думаю, мы поговорим».

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