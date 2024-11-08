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Команды Байдена и Харрис обвиняют друг друга в поражении

16:20 281

Команды Джо Байдена и Камалы Харрис «тычут друг в друга» пальцем из-за провала на выборах президента, в которых победу одержал республиканец Дональд Трамп, пишет портал Axios.

В частности, команда Харрис убеждена, что за 107-дневный период, который отведен вице-президенту на предвыборную гонку, кандидат все сделала правильно, а помешали ей низкие рейтинги Байдена.

В свою очередь, администрация Байдена считает, что Харрис виновата в этом сама, поскольку не позволила команде действующего президента участвовать в предвыборной гонке. Как отмечается в публикации, представители обеих команд «не прекращают тыкать друг в друга пальцем», ища виновных.

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