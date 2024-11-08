Кремль не комментирует вопрос о северокорейских солдатах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о размещении северокорейских военнослужащих в зоне военных действий, переадресовав, как всегда, вопрос в российское Минобороны.

«Это вопрос, который касается непосредственно ведения специальной военной операции, поэтому его нужно задавать Министерству обороны», - сказал Песков.

18 октября южнокорейская разведка сообщила о нахождении 1,5 тыс. солдат КНДР на дальневосточных полигонах, а также предоставила спутниковые снимки с перемещениями этих войск. Вовлечение третьих стран в войну в Украине также допустил глава Пентагона Ллойд Остин. В России отрицают присутствие северокорейских солдат в зоне спецоперации. При этом президент России Владимир Путин отметил, что снимки южнокорейской разведки «вещь серьезная и, если они есть, значит, они что-то отражают», однако назвал вопрос сотрудничества РФ и КНДР внутренним делом двух стран.