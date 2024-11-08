Зеленский отказался заканчивать войну без гарантий

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нонсенсом прекращение огня в оборонительной войне Украины с Россией без гарантий безопасности. "Прекращение огня наступит тогда, когда участвующее в войне государство, особенно то, которое является жертвой, будет знать, что оно получит гарантии безопасности", - заявил Зеленский в четверг, 7 ноября, на пресс-конференции в столице Венгрии Будапеште, где принимал участие в саммите Европейского политического сообщества.

Зеленский также счел нонсенсом отказываться от приема Украины в НАТО и при этом требовать прекращения огня, как это делает, к примеру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Лидер, который предлагает прекращение огня, но выступает против гарантий безопасности - просто краснобай", - сказал Зеленский.

На вопрос DW о том, что лидеры отвечают на его аргументы по поводу невозможности прекращения огня без гарантий безопасности, Зеленский сказал: "Мне кажется, что они не отвечают".

Зеленский назвал "очень опасной риторикой" требования прекратить огонь в войне в Украине без гарантий безопасности для Киева. "Мне кажется, сегодня очень опасна риторика, что касается прекращения огня. Сначала прекращение огня, а потом посмотрим. Кто вы такие, чтобы такое требовать? Разве гибнут ваши дети и у вас разрушаются дома? О чем речь?" - возмутился украинский президент.

Он подчеркнул, что Россия использовала прекращение огня в Донбассе с 2014 года лишь для того, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению. "Такое ведет к продолжению оккупации Украины и разрушает украинский суверенитет. Такого могут требовать лишь "диванные эксперты". Это люди, которые не пережили войну, а знают ее лишь по книгам и фильмам. Люди, которые общаются с Путиным годами или месяцами, обнимаются с ним, но никогда с ним не воевали. Это аналитика без глубокого понимания войны, ее последствий и рисков", - подчеркнул Зеленский.