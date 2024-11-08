USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Новость дня
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Российских учителей заставили отдать деньги на войну

16:42 1166

В Иркутской области России премии учителей, воспитателей и сотрудников учреждений культуры заберут на нужды войны против Украины, сообщили «Людям Байкала» местные жители.

По их словам, в конце октября прошло селекторное совещание, на котором областные чиновники заявили об удержании части стимулирующих выплат. «Сказали, что денег на СВО не хватает, подушек безопасности уже нет, все они истрачены. Так как нечем платить людям, кто воюет, решили вот эти деньги немалые забрать», — рассказала собеседница издания.

Стимулирующие выплаты рассчитываются отдельно на каждого сотрудника и могут составлять от 10 до 40 тыс. руб. и более. Как уточнила собеседница «ЛБ», выплаты разделили на три месяца в конце года. «За два месяца мы «стимулирку» получили, а за третий — уже нет. Как раз ее и забрали на нужды армии», — отметила женщина.

Воспитательница детского сада в Слюдянском районе области рассказала, что с коллегами «и так добровольно собирала средства и гуманитарную помощь для военных», но теперь их просто ставят перед фактом: «Девочки, часть премии будет направлена на СВО». «Нас не спрашивали, хотим мы или нет. Бумаги мы никакие не подписывали», — добавила воспитательница.

При этом в управлении образования Слюдянского района заявили, что «информация не соответствует действительности», а зарплата педагогов «не может быть снята ни на какие благотворительные цели».

Кто сносит «Дом Алибековых»?
Кто сносит «Дом Алибековых»? Жесткая реакция Минкультуры и Ясамальской власти
18:00 716
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться... добавлено фото; обновлено 17:07
17:07 8395
Алиевы на площади Государственного флага в Баку
Алиевы на площади Государственного флага в Баку добавлено фото; обновлено 17:17
17:17 5689
Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»
Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»
17:24 608
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев наш комментарий
15:29 1959
Последние приготовления к COP29: Анар Алекперов встретился с журналистами
Последние приготовления к COP29: Анар Алекперов встретился с журналистами фото
16:46 1131
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
14:38 2420
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее наш комментарий
10:14 3453
Еврейский погром в Амстердаме: Израиль предупреждал Нидерланды, но...
Еврейский погром в Амстердаме: Израиль предупреждал Нидерланды, но... обновлено 15:29; новое видео
15:29 7583
Адвокат Трампа угрожает генпрокурору Нью-Йорка
Адвокат Трампа угрожает генпрокурору Нью-Йорка ВИДЕО
15:09 2175
СОР да СОР, а глобальные выбросы все растут и растут…
СОР да СОР, а глобальные выбросы все растут и растут… наш комментарий
15:06 827

ЭТО ВАЖНО

Кто сносит «Дом Алибековых»?
Кто сносит «Дом Алибековых»? Жесткая реакция Минкультуры и Ясамальской власти
18:00 716
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться... добавлено фото; обновлено 17:07
17:07 8395
Алиевы на площади Государственного флага в Баку
Алиевы на площади Государственного флага в Баку добавлено фото; обновлено 17:17
17:17 5689
Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»
Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»
17:24 608
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев наш комментарий
15:29 1959
Последние приготовления к COP29: Анар Алекперов встретился с журналистами
Последние приготовления к COP29: Анар Алекперов встретился с журналистами фото
16:46 1131
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
14:38 2420
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее наш комментарий
10:14 3453
Еврейский погром в Амстердаме: Израиль предупреждал Нидерланды, но...
Еврейский погром в Амстердаме: Израиль предупреждал Нидерланды, но... обновлено 15:29; новое видео
15:29 7583
Адвокат Трампа угрожает генпрокурору Нью-Йорка
Адвокат Трампа угрожает генпрокурору Нью-Йорка ВИДЕО
15:09 2175
СОР да СОР, а глобальные выбросы все растут и растут…
СОР да СОР, а глобальные выбросы все растут и растут… наш комментарий
15:06 827
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться