Российских учителей заставили отдать деньги на войну

По их словам, в конце октября прошло селекторное совещание, на котором областные чиновники заявили об удержании части стимулирующих выплат. «Сказали, что денег на СВО не хватает, подушек безопасности уже нет, все они истрачены. Так как нечем платить людям, кто воюет, решили вот эти деньги немалые забрать», — рассказала собеседница издания.

Стимулирующие выплаты рассчитываются отдельно на каждого сотрудника и могут составлять от 10 до 40 тыс. руб. и более. Как уточнила собеседница «ЛБ», выплаты разделили на три месяца в конце года. «За два месяца мы «стимулирку» получили, а за третий — уже нет. Как раз ее и забрали на нужды армии», — отметила женщина.

Воспитательница детского сада в Слюдянском районе области рассказала, что с коллегами «и так добровольно собирала средства и гуманитарную помощь для военных», но теперь их просто ставят перед фактом: «Девочки, часть премии будет направлена на СВО». «Нас не спрашивали, хотим мы или нет. Бумаги мы никакие не подписывали», — добавила воспитательница.

При этом в управлении образования Слюдянского района заявили, что «информация не соответствует действительности», а зарплата педагогов «не может быть снята ни на какие благотворительные цели».