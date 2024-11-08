Последние приготовления к COP29: Анар Алекперов встретился с журналистами

На встрече была предоставлена информация о проделанной работе. Отметив, что подготовительные работы завершены на сто процентов, помощник президента Азербайджана сказал, что на данный момент для участия в COP29 зарегистрировалось 67 тысяч человек.

8 ноября помощник президента Азербайджанской Республики Анар Алекперов провел в Азербайджанской операционной компании COP29 встречу с руководителями и представителями медиаструктур.

После встречи был организован медиатур к месту проведения конференции – Олимпийскому стадиону – с целью ознакомления местных медиаструктур с подготовкой к климатической конференции COP29. В медиатуре приняли участие руководитель Baku Media Center Арзу Алиева, помощник президента, член Организационного комитета COP29 Анар Алекперов, председатель правления и главный исполнительный директор по операциям Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчалова, а также руководители профильных департаментов Операционной компании.

В ходе медиатура с участием представителей СМИ, в том числе руководителей телерадиокомпаний, информационных агентств и новостных сайтов, была предоставлена подробная информация о завершающих приготовлениях к COP29.

Представители СМИ были проинформированы о проделанной работе по подготовке площадки к конференции. Всего на территории установлено 155 павильонов. В этих павильонах запланировано проведение многочисленных выставок.