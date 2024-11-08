Последние приготовления к COP29: Анар Алекперов встретился с журналистами
8 ноября помощник президента Азербайджанской Республики Анар Алекперов провел в Азербайджанской операционной компании COP29 встречу с руководителями и представителями медиаструктур.
На встрече была предоставлена информация о проделанной работе. Отметив, что подготовительные работы завершены на сто процентов, помощник президента Азербайджана сказал, что на данный момент для участия в COP29 зарегистрировалось 67 тысяч человек.
После встречи был организован медиатур к месту проведения конференции – Олимпийскому стадиону – с целью ознакомления местных медиаструктур с подготовкой к климатической конференции COP29. В медиатуре приняли участие руководитель Baku Media Center Арзу Алиева, помощник президента, член Организационного комитета COP29 Анар Алекперов, председатель правления и главный исполнительный директор по операциям Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчалова, а также руководители профильных департаментов Операционной компании.
В ходе медиатура с участием представителей СМИ, в том числе руководителей телерадиокомпаний, информационных агентств и новостных сайтов, была предоставлена подробная информация о завершающих приготовлениях к COP29.
Представители СМИ были проинформированы о проделанной работе по подготовке площадки к конференции. Всего на территории установлено 155 павильонов. В этих павильонах запланировано проведение многочисленных выставок.
Участники также осмотрели павильон Азербайджана площадью 450 квадратных метров. Было отмечено, что здесь планируется проводить десятки мероприятий в день.
Руководители медиаструктур и журналисты, посетив Голубую и Зеленую зоны Олимпийского стадиона, ознакомились с созданной в месте проведения мероприятия инфраструктурой, предоставленными технологиями, а также зонами и пространствами различного назначения. Гости также посетили медиацентр, где созданы необходимые условия для организации эффективной работы представителей СМИ во время конференции. Сообщалось, что в зале Низами, где пройдет Саммит лидеров, одновременно смогут находиться 1600 человек.
Кроме того, были представлены транспортные средства, которые будут использоваться во время COP29. Всего предусмотрено 500 автомобилей, из них 210 будут задействованы на Саммите лидеров. В то же время будут использоваться 140 электробусов.
В ходе ознакомления с местом проведения мероприятия также состоялась встреча с волонтерами COP29.