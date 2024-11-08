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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Лидер кемалистов позвонил Алиеву

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17:29 2031

Председатель Республиканской народной партии Турции (CHP) Озгюр Озель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

Озель передал Алиеву и азербайджанскому народу поздравления по случаю восстановления территориальной целостности Азербайджана, четвертой годовщины победы в 44-дневной Отечественной войне, выразил почтение памяти шехидов, пожертвовавших жизнью в борьбе за Родину.

«Мы радовались освобождению Карабаха так же, как радовались бы освобождению наших земель», - сказал председатель партии, напомнив слова Ататюрка: «Печаль Азербайджана – наша печаль, его радость - наша радость».

Лидер кемалистов довел до внимания, что Народно-республиканская партия защищает Азербайджан в Парламентской ассамблее Совета Европы и Социалистическом интернационале.

Глава государства поблагодарил за телефонный звонок и поздравления.

Алиев отметил, что «раньше были определенные ошибки, но они остались в прошлом». Глава государства подчеркнул, что сотрудничество между партией «Ени Азербайджан» и CHP движется в позитивном направлении.

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