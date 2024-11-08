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Россияне понесли большие потери под Белогоровкой

17:01 1487

Провальный штурм российской армии в районе Белогоровки в Луганской области вызвал негодование российских «военкоров» — их возмущает, в частности, преувеличение боевых успехов, сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Россиянам было приказано провести одновременную фронтальную атаку на украинские позиции в районе Белогоровки 2 ноября без должной огневой поддержки.

После «военкоры» жаловались, что штурм провалился и привел к большим потерям как в личном составе, так и в технике. Они жаловались, что российские командиры создают «красивые отчеты» и карты, в которых преувеличены успехи на передовой, и отправляют эти ложные данные высшему военному руководству РФ.

Таким образом, принося в жертву жизни солдат и технику, они обеспечивают себе повышение по службе.

Белогоровка, отмечают в ISW, является больной темой для провоенно настроенной части российского общества, поскольку ВС РФ принимали участие в штурмах, чтобы захватить этот населенный пункт, по меньшей мере с мая 2022 года.

В частности, была предпринята «катастрофическая» попытка форсирования реки, чтобы взять Белогоровку в мае 2022 года. Это привело к значительным потерям бронетехники РФ.

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