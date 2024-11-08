Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»

Сердечно поздравляю родной Азербайджан, который сегодня с большим энтузиазмом и гордостью отмечает четвертую годовщину Карабахской Победы, с Днем Победы азербайджанского народа. Так заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на VI Международном саммите женщин и справедливости, организованном Фондом женщин и демократии (KADEM) в Стамбуле на тему «Искусственный интеллект и женщины».

«От имени моей страны и народа с уважением приветствую в лице моего брата президента Ильхама Алиева героических военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, одержавших победу в 44-дневной Отечественной войне. Чту память каждого из наших дорогих шехидов, которые с честью вписали свои имена в историю, молюсь об упокоении их душ», - сказал президент Турции.