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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Новость дня
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»

17:24 610

Сердечно поздравляю родной Азербайджан, который сегодня с большим энтузиазмом и гордостью отмечает четвертую годовщину Карабахской Победы, с Днем Победы азербайджанского народа. Так заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на VI Международном саммите женщин и справедливости, организованном Фондом женщин и демократии (KADEM) в Стамбуле на тему «Искусственный интеллект и женщины».

«От имени моей страны и народа с уважением приветствую в лице моего брата президента Ильхама Алиева героических военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, одержавших победу в 44-дневной Отечественной войне. Чту память каждого из наших дорогих шехидов, которые с честью вписали свои имена в историю, молюсь об упокоении их душ», - сказал президент Турции.

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