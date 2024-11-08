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Призыв Баку к Парижу

17:35 977

Азербайджан призывает Францию выполнить рекомендации Комитета ООН по правам человека, которые основаны на обязательствах, установленных в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах. Об этом говорится в публикации пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в личном аккаунте в соцсети X.

«Высоко ценим выводы Комитета ООН по правам человека, касающиеся обеспокоенности по поводу выполнения Францией Международного пакта о гражданских и политических правах, в том числе на ее заморских территориях», - написал он.

Комитет ООН по правам человека призвал Францию привлечь к ответственности виновных в применении чрезмерной силы против протестующих в Новой Каледонии и выплатить компенсацию жертвам таких действий французских властей. Кроме этого, Комитет зафиксировал ряд других нарушений властями Франции фундаментальных прав человека, в том числе и мигрантов.

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