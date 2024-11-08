Си Цзиньпин хочет заключить сделку с Трампом

В Китае хотят заключить сделку с новым президентом США Дональдом Трампом. Она коснется торговых отношений между Пекином и Вашингтоном, сообщает Bloomberg.

"Для китайской стороны сделка желательна. Мы не хотим торговой войны", - рассказал журналистам советник МИД Китая Ву Синьбо.

Он подчеркнул, что путь к соглашению между США и Китаем вряд ли будет легким. По его словам, у Трампа есть собственный стиль управления страной, который нужно учитывать: "Мы все понимаем стиль Трампа - он попытается использовать свое влияние, чтобы продолжать давить на Китай. Это требует времени и борьбы между двумя сторонами".

В агентстве напомнили, что во время своей предвыборной кампании республиканец грозился ввести пошлины на китайские товары в размере до 60%. Эксперты считают, что это приведет к сокращению торговли между крупнейшими экономиками мира.

Пошлины являются главной проблемой для Китая, включая те, которые продолжают действовать с первой администрации Трампа, отметил Ву. Он считает, что личная встреча лидера КНР Си Цзиньпина и нового президента США должна состояться как можно скорее, желательно до инаугурации Трампа 20 января 2025 года: "Нам нужно понять, что у него на уме".

Ву не уточнил журналистам, где может состояться такая встреча. Тем не менее он подчеркнул, что это не будет иметь значения, если лидеры будут готовы к обсуждениям.

В агентстве отметили, что китайские чиновники редко отклоняются от официального сценария. Поэтому комментарии Ву можно воспринимать как позицию Пекина.

Одним из потенциальных светлых пятен для Китая является растущая связь Трампа с генеральным директором Tesla Илоном Маском, заявили в агентстве. Он имеет обширные деловые интересы в Пекине, что может сыграть стране на руку.

Советник МИД Китая рассказал журналистам, что для Китая победа Трампа в президентской гонке в США скорее вызов, чем возможность. Он подчеркнул, что дело в некоторых людях, которые войдут в его администрацию.

Кроме того, Ву предупредил, что если торговая война разразится, Пекину придется принять ответные меры.

"Я надеюсь, что на этот раз наш подход будет более эффективным", - отметил он.