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Украина получила от России останки сотен погибших военных

17:46 525

В результате репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 военных ВСУ, погибших в ходе российско-украинской войны, сообщил Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.

Репатриированы 320 тел солдат, погибших на Донецком направлении, и 89 погибших военнослужащих с Бахмутского направления. «Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины перевезут тела и останки в государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что в ходе обмена России вернули 37 тел погибших.

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