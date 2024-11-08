Российским контрактникам дали пожизненное

Рау и Сопова обвинили в незаконном проникновении в жилище и убийстве общеопасным способом более двух лиц, в том числе малолетних (часть 1 статьи 139 УК, пункты «а», «в» и «ж» части 2 статьи 105 УК).

Южный окружной суд Ростова-на-Дону приговорил к пожизненным срокам российских военнослужащих Станислава Рау и Антона Сопова, обвиненных в убийстве семьи из девяти человек в оккупированной Волновахе Донецкой области, сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, военные проникли в частный дом семьи Капканец в ночь на 28 октября 2023 года и застрелили из автоматов с глушителями всех, кто там был — 53-летнего главу семьи Эдуарда Капканца, его жену Татьяну, их взрослых сыновей со своими женами, а также девятилетнюю внучку, четырехлетнего внука и дальнего родственника хозяев.

Изначально предполагалось, пишет «Коммерсант», что убийство было связано с попыткой военных достать алкоголь, который запрещен в зоне боевых действий.

Гособвинение запрашивало для обвиняемых пожизненные сроки. Дело рассматривали в закрытом режиме из-за того, что в материалах были сведения, составляющие служебную тайну в области обороны.

По данным источника «Коммерсанта», Рау и Сопов не признали вину.