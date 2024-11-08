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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Скончался генконсул России в Армении

18:01 575

Скончался генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров, сообщили в пресс-службе посольства России в Армении.

Кандауров был назначен на пост генконсула в Гюмри в декабре 2020 г. Состоял на дипломатической службе с 1996 г. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом. С 2006 г. по 2010 г. – руководитель представительства МИД России в Майкопе. В 2010-2016 гг. – советник посольства России в Израиле.

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