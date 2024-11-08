Кто сносит «Дом Алибековых»?

Об этом haqqin.az сообщили жители данной территории. Уже много лет ходят слухи о сносе кварталов с преимущественно ночлежного типа домами и небольшими офисами. Жители рассказали, что около двух-трех лет назад интерес к площадям их домов проявляли некоторые лица. Однако они не верили, что снос территории с сотнями домов состоится в ближайшее время.

Сотни частных жилых домов будут снесены на участке от окрестностей мечети Тезепир до школы №150. Речь идет о старых кварталах в Ясамальском районе Баку, где расположены преимущественно небольшие дома.

В то же время в социальных сетях распространилась информация, что также будет снесено здание, известное как «Дом Алибековых», построенное в 1903 году и расположенное в этом районе. Это здание на улице Рзы Гулиева, 4, считается историческим памятником местного значения: его фасад был отремонтирован несколько лет назад. Владевший им Рза бек Алибеков познакомился с известным архитектором Николаем Прокофьевым во время учебы в Петербурге. Особняк был построен по проекту Прокофьева. В информации в интернете указано, что это здание занимает важное место в творчестве петербургского архитектора, является частью архитектурного наследия и памятником архитектуры.

В ответ на запрос haqqin.az Государственная служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры сообщила, что данное здание числится в реестре памятников архитектуры местного значения под инвентарным номером 3595.

«В Государственную службу по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры не поступала информация о каких-либо строительных или сносных работах по этому адресу», — заявили в ведомстве.

Служба отметила, что, согласно статье 10 закона «О защите памятников истории и культуры», запрещены изменение внешнего облика, снос и проведение ремонтных, строительных, хозяйственных и других работ, которые могут угрожать таким объектам.

Исполнительная власть Ясамальского района подтвердила haqqin.az факт планируемого сноса домов в указанной зоне. Однако в настоящее время ведется работа по составлению списка частных домов, объектов и исторических зданий. Пока не будет подписан договор со всеми жителями, снос не начнется. В ИВ заверили, что снос домов без согласия жителей и без заключения договора невозможен. Таким образом, сроки сноса пока не определены. Это может произойти в ближайшем будущем, или же через несколько лет, в зависимости от согласия жителей.

В исполнительной власти также отметили, что ни одно здание, считающееся историко-культурным памятником, включая «Дом Алибековых», не может быть снесено.