Шольцу хана!.. Немцы требуют досрочные выборы
Приблизительно две трети немцев выступают за скорейшее проведение досрочных выборов в Бундестаг на фоне развала правящей коалиции Германии, следует из опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
Согласно результатам опроса, 65% респондентов поддерживают скорейшее проведение процедуры запроса вотума доверия правительству канцлера Олафа Шольца, которая позволит провести досрочные выборы уже в январе 2025 года, в то время как 33% поддерживают план канцлера, который намерен запросить вотум доверия только в начале 2025 года.
Чаще всего немцы винят в крахе федерального правительства свободных демократов: из данных опроса следует, что 40% респондентов считают СвДП виновной в распаде коалиции "светофора", названной так по цветам входящих в нее партий. Приблизительно каждый четвертый (26%) возлагает ответственность на "зеленых", а почти каждый пятый (19%) - на социал-демократов, к которым относится сам Шольц.
Опрос был проведен 7 ноября по телефону и в онлайн-формате, в нем приняли участие 1065 немецких избирателей. Погрешность не приводится.