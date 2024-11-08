Шольцу хана!.. Немцы требуют досрочные выборы

Приблизительно две трети немцев выступают за скорейшее проведение досрочных выборов в Бундестаг на фоне развала правящей коалиции Германии, следует из опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

Согласно результатам опроса, 65% респондентов поддерживают скорейшее проведение процедуры запроса вотума доверия правительству канцлера Олафа Шольца, которая позволит провести досрочные выборы уже в январе 2025 года, в то время как 33% поддерживают план канцлера, который намерен запросить вотум доверия только в начале 2025 года.