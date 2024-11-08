Украинцы отбивают штурм корейцев
18:27 1747
Вооруженные Силы Украины отбили совместный штурм россиян и солдат КНДР на Курщине.
Об этом сообщает Forbes.
Издание отмечает, что морпехи РФ из 810-й бригады, при поддержке солдат КНДР, 7 ноября атаковали украинские позиции на левом фланге Курского фронта. В штурме приняли участие 14 новых БТР-82 с примерно 140 солдатами. Штурм завершился полным разгромом русских и северокорейцев: 10 БТР были уничтожены или брошены, а личный состав понес значительные потери.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!