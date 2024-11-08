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PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов

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18:24 373

С 2023 года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки детей в возрасте до 18 лет героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также Дня Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

Подарки, которые включают в себя разнообразные продукты питания, семьям шехидов доставила сеть супермаркетов Bravo по случаю Дня Победы. 

В настоящее время проект охватывает в общей сложности более 2000 детей, более 1000 семей шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне, после ее окончания, а также в ходе антитеррористических мероприятий.

Напомним, эта программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, также охватывает сферу образования и здравоохранения.

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