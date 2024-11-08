Теперь в России дефицит картофеля

Беда на рынке сливочного масла, где цены взлетели рекордно за 17 лет, пришла в Россию не одна.

По итогам 2024 года урожай картофеля в стране резко снизился, признала на совещании в правительстве в четверг глава Минсельхоза Оксана Лут.

По ее словам, в результате уборочной кампании было собрано около 7 млн тонн картофеля. Это почти на 20% ниже прошлогодних сборов, которые, по оценкам Картофельного союза (КС), достигали 8,6 млн тонн. Собранного картофеля, как следует из слов Лут, может не хватить для обеспечения внутреннего потребления, которое, по оценкам КС, составляет 8 млн тонн. По словам главы Минсельхоза, чтобы наполнить картошкой полки супермаркетов, власти планируют организовать закупки из-за рубежа.