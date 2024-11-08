Теперь в России дефицит картофеля
Беда на рынке сливочного масла, где цены взлетели рекордно за 17 лет, пришла в Россию не одна.
По итогам 2024 года урожай картофеля в стране резко снизился, признала на совещании в правительстве в четверг глава Минсельхоза Оксана Лут.
По ее словам, в результате уборочной кампании было собрано около 7 млн тонн картофеля. Это почти на 20% ниже прошлогодних сборов, которые, по оценкам Картофельного союза (КС), достигали 8,6 млн тонн. Собранного картофеля, как следует из слов Лут, может не хватить для обеспечения внутреннего потребления, которое, по оценкам КС, составляет 8 млн тонн. По словам главы Минсельхоза, чтобы наполнить картошкой полки супермаркетов, власти планируют организовать закупки из-за рубежа.
«Для дополнительного обеспечения внутреннего рынка картофелем и овощами открытого грунта планируем осуществлять своевременные импортные поставки из дружественных стран», — цитирует Лут «Независимая газета».
Проблемы с урожаем картофеля связаны с непогодой, объясняет Андрей Красильников, исполнительный директор Картофельного союза: «Весной аграрии столкнулись с переувлажнением, заморозками, паводками на Урале и в Сибири, а летом — с аномальной жарой». Просели все ключевые картофельные регионы: Брянская область собрала на 500 тысяч тонн меньше, Тульская - на 150 тысяч тонн, Нижегородская - на 120 тысяч тонн, Московская - на 100 тысяч тонн меньше. Кроме того, сказываются проблемы с поставками импортных семян, по некоторым видам которых российские производители овощей зависимы почти тотально — 95%, по оценкам Красильникова.