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Оппозиция в Грузии все еще грезит революцией

18:45 481

Оппозиционные силы Грузии готовят на завтра, 9 ноября, в Тбилиси две акции протеста.

Одну акцию под названием «Нет российским выборам» проводят три партии, которые отказались войти в новоизбранный парламент: «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия».

А тем временем, альтернативную акцию у парламента с теми же требованиями проводит оппозиционная партия «Гирчи». А эта политическая организация не смогла преодолеть проходной барьер и до сих пор отказывалась сотрудничать с другими оппозиционными партиями.  «Гирчи» убеждена, что другие оппозиционные партии предлагают «фальшивый план революции».  А у этой партии, дескать, созрел серьезный массовый протест, а не «тосты и марши».

Наряду с этим, ЦИК Грузии отклонила более 85% жалоб по парламентским выборам.

Всего в окружные комиссии поступила 1201 жалоба. 167 удовлетворены частично или полностью, сообщил в беседе с журналистами представитель комиссии Георгий Сантуриани.

«В целом (…) были пересчитаны результаты 427 участковых избирательных комиссий, и результаты пересчета не смогли внести каких-либо существенных изменений в окончательные результаты. В целом изменения можно назвать незначительными», — сказал Сантуриани.

Заявители имели право обжаловать решения окружных избирательных комиссий в общих судах. В судах первой инстанции все разбирательства уже завершились. Близится к концу последний процесс в апелляционном суде. Суд не принял ни одного решения в пользу исков наблюдателей.

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