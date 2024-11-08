Оппозиция в Грузии все еще грезит революцией

Оппозиционные силы Грузии готовят на завтра, 9 ноября, в Тбилиси две акции протеста.

Одну акцию под названием «Нет российским выборам» проводят три партии, которые отказались войти в новоизбранный парламент: «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия».

А тем временем, альтернативную акцию у парламента с теми же требованиями проводит оппозиционная партия «Гирчи». А эта политическая организация не смогла преодолеть проходной барьер и до сих пор отказывалась сотрудничать с другими оппозиционными партиями. «Гирчи» убеждена, что другие оппозиционные партии предлагают «фальшивый план революции». А у этой партии, дескать, созрел серьезный массовый протест, а не «тосты и марши».