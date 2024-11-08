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Американская жена никому не поможет

18:49 1150

Суд в США запретил программу действующей администрации во главе с Джо Байденом по ускоренному предоставлению гражданства нелегалам после заключения брака с американскими гражданами, сообщает CBS News.

"Судья окружного суда счел, что программа нарушает иммиграционный закон США, согласившись с иском Техаса и десятка других штатов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что речь идет о программе Белого дома, которая позволила бы нелегалам жениться на гражданах США и получить ускоренный путь к гражданству.

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