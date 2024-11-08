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Свыше 43 тысяч погибших. Газа в огне

18:51 655

Число жертв в результате военных действий Израиля среди населения палестинского сектора Газа с 7 октября 2023 года превысило 43,5 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения в секторе.

"В результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа с 7 октября 2023 года были убиты 43 508 человек и 102 684 ранены", - отметили в министерстве.

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