Свыше 43 тысяч погибших. Газа в огне
18:51 655
Число жертв в результате военных действий Израиля среди населения палестинского сектора Газа с 7 октября 2023 года превысило 43,5 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения в секторе.
"В результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа с 7 октября 2023 года были убиты 43 508 человек и 102 684 ранены", - отметили в министерстве.
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