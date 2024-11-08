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Брюссель захватили шпионы

18:57 828

Чиновники Еврокомиссии получили электронное письмо с предупреждением о реальной угрозе для Брюсселя со стороны агентов спецслужб, которые хотят похитить секреты исполнительной власти ЕС.

Об этом сообщило издание Politico, которое ознакомлено с текстом письма.

В письме указано, что Брюссель является одним из крупнейших шпионских центров в мире – «с сотнями активных сотрудников разведки, которые нацелены на наше учреждение».

Мишенью шпионов может стать любой, независимо от ранга.

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