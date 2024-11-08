Брюссель захватили шпионы
18:57 828
Чиновники Еврокомиссии получили электронное письмо с предупреждением о реальной угрозе для Брюсселя со стороны агентов спецслужб, которые хотят похитить секреты исполнительной власти ЕС.
Об этом сообщило издание Politico, которое ознакомлено с текстом письма.
В письме указано, что Брюссель является одним из крупнейших шпионских центров в мире – «с сотнями активных сотрудников разведки, которые нацелены на наше учреждение».
Мишенью шпионов может стать любой, независимо от ранга.
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