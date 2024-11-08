Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает

В Баку были обнародованы три несогласованных пункта проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Бывший посол, руководитель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в своем аккаунте в X (бывший Twitter) недавно написал, что один из этих пунктов касается удаления из Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану. Другой пункт предусматривает отказ сторон от подачи юридических исков против друг друга в международные судебные инстанции. Наконец, третий спорный пункт касается запрета на размещение сил третьих сторон, в том числе наблюдателей, на армяно-азербайджанской границе. Напомним, ранее армянская сторона заявила, что проект мирного договора состоит из 16 пунктов, из которых 13 согласованы, а оставшиеся три пункта «частично» урегулированы. Официальный Ереван предложил азербайджанской стороне подписать договор по согласованным пунктам, оставив спорные на потом: однако Баку не отнесся к этому предложению столь серьезно и отказался его принять.

Шафиев отметил, что Армения, подписав частичный мир, намерена затем расширить дипломатическую и правовую войну против Азербайджана, подключив к этому процессу армянскую диаспору. По мнению бывшего дипломата, спорные пункты имеют важное значение, поскольку, если Армения не удалит из своей Конституции территориальные претензии к Азербайджану, то в будущем власти соседней страны смогут использовать их для обращения к военной силе, чтобы «вернуться к положению до 2020 года». Эксперт также считает важным исключить участие третьих сторон на армяно-азербайджанской границе. По его словам, учитывая, что Европейский Союз на протяжении 30 лет закрывал глаза на оккупацию азербайджанских территорий Арменией и направлял наблюдательную миссию на границу без согласия Азербайджана, Баку не может доверять Евросоюзу. Наконец, Фарид Шафиев заявил, что для обеспечения стабильности мирного договора военные возможности Армении должны быть ограничены, «другими словами, страна должна быть демилитаризована». Однако остается неясным, обсуждается ли условие демилитаризации в рамках переговоров или включен ли подобный пункт в проект мирного договора.

Как сообщалось ранее, 5 ноября МИД Азербайджана отправил в Ереван следующий - 11-й пакет предложений по проекту мирного договора. Замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян сообщил журналистам, что спорные пункты в основном согласованы, остаются лишь один-два открытых вопроса. «Пока стороны не достигли общего соглашения по этим вопросам, и, естественно, обсуждения с официальным Баку будут продолжены», — заявил Костанян. Журналисты спросили у Костаняна о спорных пунктах, раскрытых Фаридом Шафиевым в Баку. Замминистра стал отрицать: дескать, требование об изменении Конституции Армении является частью мирного соглашения, и сообщил, что по этому вопросу переговоры с Азербайджаном не ведутся. Однако наличие двух других пунктов замминистра ни подтвердил, ни опроверг. «Поскольку переговоры в настоящее время продолжаются, я не думаю, что будет правильным полностью раскрывать, о чем идет речь в обсуждениях. Но да, как я уже сказал, есть пункты, по которым не удалось договориться, и по ним будут продолжены обсуждения», — сказал Костанян.