Израиль уничтожил отель, где жили Эйнштейн с Черчиллем
19:11 839
ВВС Израиля уничтожили исторический отель «Пальмира» в Ливане.
Об этом сообщил глава профсоюза владельцев гостиниц в Ливане Байер аль-Ашкар.
Гостиница, находящаяся в городе Баальбек, входит в список основных исторических объектов Ливана. Она была построена еще в 1874 году. В разное время там останавливались Эйнштейн, Бунин, Пикассо, Черчилль и Де Голль.
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