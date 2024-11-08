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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Израиль уничтожил отель, где жили Эйнштейн с Черчиллем

19:11 839

ВВС Израиля уничтожили исторический отель «Пальмира» в Ливане.

Об этом сообщил глава профсоюза владельцев гостиниц в Ливане Байер аль-Ашкар.
Гостиница, находящаяся в городе Баальбек, входит в список основных исторических объектов Ливана. Она была построена еще в 1874 году. В разное время там останавливались Эйнштейн, Бунин, Пикассо, Черчилль и Де Голль.

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