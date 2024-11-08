USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Новость дня
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро

война войной, а обед по расписанию
19:15 1191

Крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в ЕС в октябре стала Франция, которая ввезла российский сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 233 миллиона евро, посчитали аналитики из центра исследований энергетики и чистого воздуха CREA.

"В октябре крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в ЕС стала Франция, которая ввезла российский СПГ на сумму 233 млн евро", - говорится в материале на сайте агентства. Отмечается, что в 2024 году объем импорта российского СПГ Францией значительно увеличится по сравнению с предыдущим годом.

Как уточняется, с 5 декабря 2022 года (тогда были запрещены поставки нефти из России по морю в ЕС) по конец октября текущего года крупнейшим покупателем СПГ из России был ЕС, который приобрел 49% российского экспорта сжиженного газа, за ним следуют Китай (22%) и Япония (18%).

Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
19:03 2235
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
14:38 2935
Хуситы громят Израиль гиперзвуковыми ракетами
Хуситы громят Израиль гиперзвуковыми ракетами
19:19 1343
Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро
Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро война войной, а обед по расписанию
19:15 1192
Лидер кемалистов позвонил Алиеву
Лидер кемалистов позвонил Алиеву НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
17:29 3517
Турецкая экономика приходит в себя
Турецкая экономика приходит в себя наша аналитика
14:11 2103
Кто сносит «Дом Алибековых»?
Кто сносит «Дом Алибековых»? Жесткая реакция Минкультуры и Ясамальской власти
18:00 2640
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться... добавлено фото; обновлено 17:07
17:07 9264
Алиевы на площади Государственного флага в Баку
Алиевы на площади Государственного флага в Баку добавлено фото; обновлено 17:17
17:17 6604
Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»
Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»
17:24 1102
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев наш комментарий
15:29 2470

ЭТО ВАЖНО

Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
19:03 2235
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
14:38 2935
Хуситы громят Израиль гиперзвуковыми ракетами
Хуситы громят Израиль гиперзвуковыми ракетами
19:19 1343
Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро
Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро война войной, а обед по расписанию
19:15 1192
Лидер кемалистов позвонил Алиеву
Лидер кемалистов позвонил Алиеву НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
17:29 3517
Турецкая экономика приходит в себя
Турецкая экономика приходит в себя наша аналитика
14:11 2103
Кто сносит «Дом Алибековых»?
Кто сносит «Дом Алибековых»? Жесткая реакция Минкультуры и Ясамальской власти
18:00 2640
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться... добавлено фото; обновлено 17:07
17:07 9264
Алиевы на площади Государственного флага в Баку
Алиевы на площади Государственного флага в Баку добавлено фото; обновлено 17:17
17:17 6604
Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»
Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»
17:24 1102
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев наш комментарий
15:29 2470
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться