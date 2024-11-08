Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро

Крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в ЕС в октябре стала Франция, которая ввезла российский сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 233 миллиона евро, посчитали аналитики из центра исследований энергетики и чистого воздуха CREA.

"В октябре крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в ЕС стала Франция, которая ввезла российский СПГ на сумму 233 млн евро", - говорится в материале на сайте агентства. Отмечается, что в 2024 году объем импорта российского СПГ Францией значительно увеличится по сравнению с предыдущим годом.

Как уточняется, с 5 декабря 2022 года (тогда были запрещены поставки нефти из России по морю в ЕС) по конец октября текущего года крупнейшим покупателем СПГ из России был ЕС, который приобрел 49% российского экспорта сжиженного газа, за ним следуют Китай (22%) и Япония (18%).