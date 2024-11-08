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Хуситы громят Израиль гиперзвуковыми ракетами

19:19 1344

Йеменские мятежники-хуситы в пятницу заявили, что атаковали гиперзвуковой ракетой базу израильских ВВС "Неватим".

Об этом говорится в заявлении представителя хуситов Яхьи Сари в соцсети X.

"Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели особую военную операцию против базы "Неватим" в регионе Негев на юге оккупированной Палестины при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина 2". По воле Аллаха, она достигла цели", - отмечается в заявлении.

Кроме того, он заявил, что мятежникам удалось сбить еще один беспилотник США MQ-9, когда он находился в воздушном пространстве йеменской провинции Эль-Джауш. Таким образом, уточнил Сари, всего мятежники уничтожили 12 американских летательных аппаратов.

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