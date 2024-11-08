USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Новость дня
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Демарш Украины против Ирана

19:26 902

Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщает в пятницу представитель Кабмина страны в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения о воздушном сообщении между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, указанное соглашение было подписано в Тегеране 9 июля 1993 году.

Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
19:03 2239
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
14:38 2937
Хуситы громят Израиль гиперзвуковыми ракетами
Хуситы громят Израиль гиперзвуковыми ракетами
19:19 1348
Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро
Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро война войной, а обед по расписанию
19:15 1196
Лидер кемалистов позвонил Алиеву
Лидер кемалистов позвонил Алиеву НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
17:29 3518
Турецкая экономика приходит в себя
Турецкая экономика приходит в себя наша аналитика
14:11 2103
Кто сносит «Дом Алибековых»?
Кто сносит «Дом Алибековых»? Жесткая реакция Минкультуры и Ясамальской власти
18:00 2641
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться... добавлено фото; обновлено 17:07
17:07 9264
Алиевы на площади Государственного флага в Баку
Алиевы на площади Государственного флага в Баку добавлено фото; обновлено 17:17
17:17 6605
Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»
Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»
17:24 1102
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев наш комментарий
15:29 2470

ЭТО ВАЖНО

Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
19:03 2239
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
14:38 2937
Хуситы громят Израиль гиперзвуковыми ракетами
Хуситы громят Израиль гиперзвуковыми ракетами
19:19 1348
Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро
Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро война войной, а обед по расписанию
19:15 1196
Лидер кемалистов позвонил Алиеву
Лидер кемалистов позвонил Алиеву НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
17:29 3518
Турецкая экономика приходит в себя
Турецкая экономика приходит в себя наша аналитика
14:11 2103
Кто сносит «Дом Алибековых»?
Кто сносит «Дом Алибековых»? Жесткая реакция Минкультуры и Ясамальской власти
18:00 2641
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться... добавлено фото; обновлено 17:07
17:07 9264
Алиевы на площади Государственного флага в Баку
Алиевы на площади Государственного флага в Баку добавлено фото; обновлено 17:17
17:17 6605
Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»
Эрдоган: «Сердечно поздравляю родной Азербайджан…»
17:24 1102
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев наш комментарий
15:29 2470
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться