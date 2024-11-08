Демарш Украины против Ирана
19:26 902
Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщает в пятницу представитель Кабмина страны в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения о воздушном сообщении между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
По его словам, указанное соглашение было подписано в Тегеране 9 июля 1993 году.
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