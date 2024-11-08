Главный вопрос в Америке: почему же победил Трамп?

В стане американских демократов, переживших первый шок, начались неизбежные разборы полетов. Как такое получилось, что они проиграли вчистую, что Дональд Трамп победил повсюду, даже в тех группах населения, которые считались полностью продемократическими? До этого многие либерально настроенные личности (в том числе и ваш автор) были убеждены, что большинство избирателей выберут призывающую к единству Камалу Харрис, а не сеющего в стране разделение Трампа с его вечными угрозами расправиться с политическими оппонентами. Многие верили, что Харрис удастся добиться поддержки среди американских женщин не только потому, что она отстаивала их право на аборты, но и противостояла женоненавистническим речам Трампа и его напарника Джей Ди Венса. Их убеждали в победе Харрис и цифры партийной принадлежности. В США с населением 330 миллионов 45 миллионов являются зарегистрированными демократами, 35.7 миллиона республиканцами и 32.5 миллиона независимыми избирателями, которые в большинстве склоняются к демократам.

Демократическая партия, начиная с 2008 года, побеждала в popular vote, то есть получала больше голосов в прямом голосовании, независимо от результатов по коллегии выборщиков. А теперь Трамп получил в этом прямом голосовании на 5 миллионов голосов больше, в том числе в больших городах и их предместьях, которые всегда считались оплотом демократов. По данным Edison Research Трамп, получил на 14 процентов голосов hispanics-выходцев из Латинской Америки больше, чем в 2020 году (говорят, что те увидели в нем «сильную личность», «каудильо»). Трампу отдали большее число голосов темнокожие избиратели. Демократов также разочаровало то, что женщины не сомкнули вокруг них свои ряды. Жительница Северной Каролины 40-летняя Криста Уильсон говорит Reuters, что она «боится за состояние страны, в которой победил осужденный преступник, против которого выдвинуто 34 пункта обвинений только делу о подкупе проститутки, а до этого инициировано два импичмента, нечистоплотный человек, который был виновен в сексуальных домогательствах, кто распространял страх и расизм». Это все так, но в проигрыше никто не виноват кроме самих демократов. Сейчас кто-то из них говорит, что Америка просто еще не готова была принять женщину в качестве президента и главнокомандующего, тем более женщину цветную. Другие называют своих соотечественников глупцами.

Но есть и более вдумчивые соображения. Колумнист Кэрен Тумалти пишет, что большинство американцев «просто испытывает чувство фрустрации и из-за того, что политическая элита их страны закрылась в собственной раковине и не в состоянии услышать беспокойства рядовых граждан». По ее словам, демократы стали рабами собственного нарратива. Они не хотели замечать ада на южной границе Америки, пока орды нелегальных иммигрантов не стали приходить и не устраивать хаос в их «синие» - демократические города. Но, возможно, главной причиной тотального поражения Камалы Харрис стало полное несоответствие бравурных лозунгов о состоянии экономики реальному положению вещей. Демократы говорили избирателям: «Что вы переживаете, экономика находится в отличной форме?». Но данные говорили другое, и многие из них публикуются только сейчас. Например, на первом сроке Трампа по отношению к президентству Байдена инфляция была в пропорциях 1 к 5-ти, процентная ставка 3 к 6, а средняя продовольственная корзина, которая при Трампе стоила 100 долларов, поднялась при Байдене до 125. Неудивительно, что большинство избирателей было крайне недовольно ростом стоимости продуктов и ценой на бензин при том, что британский журнал Economist называл американскую экономику «вызывающей зависть всего мира». Теперь выясняется, что нет ничего странного в том, что избиратели без высшего образования, а их 60 процентов от общего числа граждан страны, говорят, что страна «идет не по тому пути», и 70 процентов из них отдали голоса Трампу. Команда Харрис просто не хотела замечать их настроения. Иными словами, демократы не сошли до среднего избирателя с его недовольством. Более того, интеллектуальная элита партии довольно презрительно относилась ко всяким там «реднекам и неучам», а такого простые люди не прощают. Они вынесли свой вердикт, проигнорировав неоднократные предупреждения лидеров демократов и поддерживающих их СМИ о том, что Трамп «не годится для должности президента», что он «постоянно лжет» и «очень опасен», «является женоненавистником» и «агентом России», «осужденным преступником» и «фашистом». Угроза, которую представляет Трамп демократии, о которой они говорили, для большинства американцев была и остается абстрактным понятием.