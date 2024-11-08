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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

План гибели Украины на столе у Байдена

19:51 407

У президента США Джо Байдена на столе перед началом спецоперации был документ, в котором говорилось о поражении Киева, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "24 каналу".

"У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — отметил он.

Кулеба пояснил, что он увидел эти бумаги за два дня до начала спецоперации во время своего визита в США.

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