План гибели Украины на столе у Байдена
19:51 407
У президента США Джо Байдена на столе перед началом спецоперации был документ, в котором говорилось о поражении Киева, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "24 каналу".
"У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — отметил он.
Кулеба пояснил, что он увидел эти бумаги за два дня до начала спецоперации во время своего визита в США.
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