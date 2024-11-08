Вот такая демократия: генерала уволили из-за критики Украины

Украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко, критиковавший нападение Украины на Курскую область и заявлявший об обрушении фронта в Донбассе, странным образом внезапно уволился из ВСУ из-за проблем со здоровьем. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам генерала, сейчас он проходит "необходимое лечение".

Как утверждает Марченко, увольнение со службы стало самым трудным решением в его жизни.

В конце октября генерал публично заявлял, что не знает и не понимает конечной цели нападения ВСУ на российский регион.

Тогда же Марченко говорил об обрушении фронта ВСУ под натиском российской армии.