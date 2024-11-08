Катар сливает ХАМАС

Израильский правительственный телеканал Kan сообщает о возникших коллизиях между Катаром и оставшимися в живых лидерами ХАМАС, в частности с Халедом Машалем.

По информации телеканала, руководство Катара потребовало от лидеров ХАМАС покинуть Доху.

Политические аналитики связывают возможное решение Катара с приходом к власти в США Дональда Трампа, который выступает в вопросе ближневосточного урегулирования с радикальных произральских позиций.