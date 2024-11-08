Катар сливает ХАМАС
20:16 1064
Израильский правительственный телеканал Kan сообщает о возникших коллизиях между Катаром и оставшимися в живых лидерами ХАМАС, в частности с Халедом Машалем.
По информации телеканала, руководство Катара потребовало от лидеров ХАМАС покинуть Доху.
Политические аналитики связывают возможное решение Катара с приходом к власти в США Дональда Трампа, который выступает в вопросе ближневосточного урегулирования с радикальных произральских позиций.
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