Странное заявление Лукашенко

"Нас много раз испытывали на прочность, пытаясь отнять свободу. Накал страстей вокруг Беларуси не утихает и по сей день. Наш суверенитет не дает кому-то покоя, против нас используют самые изощренные методы, чтобы просто обнулить, вычеркнуть из истории. Вы видите это сами, как нагнетается ситуация вокруг нас", - сказал Лукашенко на фестивале тружеников села "Дожинки" в Полоцке Витебской области, его выступление транслирует Первый информационный телеканал.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что накал страстей вокруг страны не утихает, ее суверенитет не дает кому-то покоя.

Ответом Беларуси на все происки против страны будет созидание и работа по укреплению экономики, подчеркнул Лукашенко. "Наш ответ на все происки - созидание. Наш фронт - это экономика. А для сельчан - прежде всего хлебная нива. Хлеб во все времена был самой твердой валютой", - указал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что, как президент, делал и будет делать все для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой и мирной.