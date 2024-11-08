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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

В России дорожает и молочная продукция

20:29 862

По данным Росстата, опубликованным 8 ноября, наряду с ростом стоимости и нехваткой сливочного масла в России выросли цены на сметану - на 1%, молока пастеризованного - на 0,9% и молока стерилизованного - на 0,8%, сыров твердых, полутвердых и мягких - на 0,7%.

В интервью ТАСС директор Национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артем Белов объяснил рост цен на молочную продукцию с удорожанием себестоимости его производства.

Со слов Белова раскрывается истинная картина происходящего в российской экономике. Повышаются затраты по всем ключевым статьям - заработные платы, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т. д.

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