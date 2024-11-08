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В Америке готовят расправу над демократами и журналистами

что происходит?
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
20:38 1304

После сокрушительной победы Дональда Трампа над демократами ультраконсервативные сторонники победителя выстроились в очередь, чтобы занять важные посты в новой администрации президента США. Один из них — адвокат Трампа, ультраправый Майк Дэвис, кандидатуру которого, как ожидается, новый президент выдвинет на пост министра юстиции — генерального прокурора. Это тот самый Майк Дэвис, который во время избирательной кампании Трампа выступал с радикальными призывами волочить тела демократов по улицам и «отправлять журналистов в ГУЛАГ».

Но даже после победы Трампа он продолжает доказывать, что его угрозы — вовсе не предвыборная риторика, и обещает создать в Вашингтоне «настоящий ад» для тех, кто выступал против избранного президента.

Как уже сообщалось, накануне, выступая на ток-шоу журналиста Бенни Джонсона, Майк Дэвис пригрозил генеральному прокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс, заявившей на пресс-конференции 6 ноября, что она продолжит расследование и гражданские процессы, связанные с Дональдом Трампом, «посадить ее в тюрьму».

Кандидат на пост генпрокурора США призывает сжечь тела демократов и посадить неугодных журналистов

Девис также заявил, что «готов вступить в войну за Трампа против таких врагов, как Летиция Джеймс», которые, по его словам, могут продолжать использовать против него «юридические методы».

Напомним, что в минувшую среду, то есть сразу после оглашения итогов президентских выборов, Летиция Джеймс ясно дала понять, что не намерена отказываться от своих расследований и судебных исков, и поклялась бороться с любой потенциальной «местью или расплатой» со стороны Трампа, который стал избранным президентом.

Ранее Джеймс выиграла против Трампа гражданский иск о мошенничестве на сумму 454 миллиона долларов, обвинив его в завышении на миллиарды долларов своего реального состояния, чтобы получить выгодные условия для кредитов и страховок.

В ответ Дональд Трамп подал апелляцию, и в сентябре судьи Апелляционного суда задали прокурорам Нью-Йорка ряд серьезных вопросов, дав понять, что в этом «кейсе» они могут встать на сторону Трампа. В частности, судьи хотели выяснить, почему Трампу были установлены штрафы в размере почти полумиллиарда долларов, если в рассматривавшемся деле ни одна из сторон не потеряла денег.

Однако окончательного решения Апелляционный суд пока не вынес.

Когда в минувшую среду журналисты спросили Летицию Джеймс об этом деле, она ответила, что «не боится Дональда Трампа» и, начав работать с новой администрацией Белого дома, ни при каких обстоятельствах не поступится принципами и целостностью государства.

На прицеле Летиция Джеймс

«Да, мы не ожидали такого результата, - призналась Джеймс по поводу итогов выборов. – Но мы готовы отреагировать на результат. И мой офис готовился несколько месяцев, потому что мы уже были здесь. Мы уже сталкивались с этим вызовом, и мы использовали верховенство закона, чтобы дать отпор. И мы готовы дать отпор снова, поскольку, как генеральный прокурор этого великого штата, я обязана защищать и отстаивать права жителей Нью-Йорка и верховенство закона».

Вскоре после того, как Дональд Трамп набрал необходимые для победы на президентских выборах 276 голосов выборщиков, Майк Дэвис оставил в соцсети Х такой пост:

«Вот мое нынешнее настроение: я хочу протащить их [демократов] мертвые политические тела по улицам, сжечь их и сбросить со стены. Юридически, политически и финансово, конечно…».

«К черту единство! – написал он в другом посте. - У нас есть голоса. А они [демократы] пытались убить Трампа».

Следует отметить, что Майк Дэвис, которого американское издание Politico называет «главным троллем» Трампа, довольно часто говорил о необходимости отправить журналистов и политических оппонентов в ГУЛАГ.

Когда в США построят ГУЛАГ для политических оппонентов?

По данным газеты Washington Post, в октябре Дональд Трамп в частном порядке выдвинул кандидатуру Дэвиса на пост генерального прокурора США и публично похвалил его.

«Этот парень чертовски крут, - отметил тогда еще кандидат в президенты в ходе предвыборного митинга в Авроре, штат Колорадо. - Мы хотим, чтобы он был на очень высоком посту».

По сообщениям американских СМИ, Дэвис уверен, что займет в администрации Трампа высокое место и ожидает назначения либо на пост генерального прокурора, либо на должность юридического советника Белого дома.

Правда, в интервью DailyMail.com Майк Дэвис заявил, что он «слишком обаятелен, чтобы его утвердили на пост генерального прокурора». И добавил:«Я бы хотел стать вице-королем».

Напомним, что в своих предвыборных выступлениях Дональд Трамп постоянно подчеркивал, что не повторит ошибок первого президентского срока и будет назначать на должности только искренне преданных ему людей. По его словам, члены его первой президентской администрации не были по отношению к нему до конца лояльными.

В настоящее время большинство в окружении Дональда Трампа — это представители ультраправого крыла Республиканской партии. Как утверждают американские СМИ, у умеренных республиканцев мало шансов на представительство в новой президентской команде.

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