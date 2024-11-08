Россия впервые сбрасывает эти страшные бомбы на Украину

Россия использует новые КАБ Grom-E1 с дальностью до 120 км.

По информации Telegraph, ВКС РФ начали активно применять новые 600-килограммовые управляемые бомбы, способные пролетать более 100 км благодаря встроенному ракетному двигателю. Grom-E1 обеспечивают Су-30 и Су-34 возможность наносить удары, оставаясь вне досягаемости большинства украинских ПВО, включая F-16 с ракетами AMRAAM.

Grom-E1 уже использовались для атак по школе и многоквартирному дому в Мирнограде и Херсоне, а также по медучреждению в Харькове. Единственное утешение - количество таких КАБ ограничено, Кремль пока не наладил массовое производство.