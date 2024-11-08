И юани бегут из России

Снижение притока валюты от экспорта и американские санкции ударили по торговле последней иностранной валютой, доступной для биржевых торгов в России. Объем сделок с китайскими юанями на Московской бирже в октябре опустился до минимума с февраля 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику торговой площадки.

По сравнению с уровнями января-мая текущего года юаневый оборот схлопнулся почти в 2 раза, а среднедневной объем сделок упал ниже 80 млрд рублей. В июле Московская биржа попала под американские санкции, после чего на ней остановились торги долларом и евро.

Не дожидаясь истечения с лицензией, от работы с биржей отказался Bank of China, один из крупнейших китайских банков, который выполнял функции клирингового агента, то есть де-факто проводил все юаневые операции. В результате вся юаневая торговля оказалась зависима от одного китайского банка — ICBC Bank. С биржи уходят также российские импортеры, которым нужны юани, чтобы расплатиться за китайские товары.