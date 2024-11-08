Маск анонсирует окончание войны в Украине

Американский предприниматель Илон Маск считает, что кровопролитие в Украине скоро закончится благодаря плану победившего на выборах президента в США Дональда Трампа.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта в Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья носит абстрактный характер.