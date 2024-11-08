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Россия отдает последнюю рубашку Кубе

21:29 386

В разгар острого социально-экономического кризиса в России, дефицита сливочного масла и картофеля, роста цен на молочную продукцию Кремль не оставляет в беде коммунистическую Кубу.

Россия спешно направляет Кубе 80 тыс. тонн дизтоплива и оборудование на общую сумму $62 млн в качестве помощи в связи с энергокризисом. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече сопредседателей российско-кубинской межправкомиссии по сотрудничеству.

Помощь отправляют по поручению президента Путина.

Кроме этого, по поручению Путина Россия выделит еще $2 млн на поставку срочно требующегося оборудования для системы энергетики.

Напомним, три недели назад на Кубе по всей стране произошло отключение электроэнергии. Национальная электроэнергетическая система страны вышла из строя.

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