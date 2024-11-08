Россия может ликвидировать Зеленского

Россия уже постепенно возобновляет свою кампанию по уничтожению энергетической инфраструктуры. Эти атаки будут усиливаться, но, помимо этого, в опасности может находиться и непосредственное высшее руководство Украины, заявляет министр иностранных дел 2019-2020 годов, посол в Британии, Канаде и НАТО Украины Вадим Пристайко.

"Они будут пытаться что-то сделать. Разрушат энергосистему, попытаются убить руководство. Следующие три месяца будут ужасными", - сказал дипломат в интервью The Economist.

Издание отмечает, что Трамп "похоже, восхищается стилем правления российского правителя". И что президент Украины Владимир Зеленский может получить два варианта выхода из полномасштабной войны — или это будет поражение, или "кровавый тупик", так как никто не знает, как именно Трамп может остановить войну с обещанием сделать это в течение 24 часов.

"Никто - возможно, даже сам Трамп - не знает, в чем, собственно, заключается его мирный план", - отмечает издание. Украинские чиновники, в свою очередь, работают с двумя публичными вариантами окончания войны.