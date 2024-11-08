А Иран планировал убийство Трампа

ФБР утверждает, что неназванный представитель Корпуса стражей исламской революции планировал убийство победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

"Минюст в пятницу раскрыл уголовные обвинения о предотвращенном заговоре с целью убийства Трампа перед президентскими выборами", - говорится в сообщении.

В материалах, переданных в суд Манхэттена, как отмечает агентство, утверждается, что "неназванный чиновник КСИР в сентябре прошлого года поручил своему контакту составить план слежки и последующего убийства Трампа".

Другие подробности не приводятся.