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А Иран планировал убийство Трампа

22:18 736

ФБР утверждает, что неназванный представитель Корпуса стражей исламской революции  планировал убийство победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

"Минюст в пятницу раскрыл уголовные обвинения о предотвращенном заговоре с целью убийства Трампа перед президентскими выборами", - говорится в сообщении.

В материалах, переданных в суд Манхэттена, как отмечает агентство, утверждается, что "неназванный чиновник КСИР в сентябре прошлого года поручил своему контакту составить план слежки и последующего убийства Трампа".

Другие подробности не приводятся.

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