Израильская армия прошла бульдозерами по войскам ООН

Израильская армия разрушила бульдозерами часть оборонительных сооружений опорного пункта Временных сил ООН в южноливанском пограничном поселении Рас ан-Накура, сообщает пресс-служба миротворческого контингента в Ливане.

"В ответ на наш срочный протест израильская армия отрицала свои какие-либо действия на территории опорного пункта миротворцев", - говорится в заявлении.

Командование временных сил ООН предупредило израильскую сторону, что разрушительные действия армии ЦАХАЛ очевидны и являются откровенным нарушением резолюций СБ ООН.