Охота на евреев на улицах Амстердама
В разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом после ночных погромов в Амстердаме король Нидерландов Виллем-Александр сказал: «Мы подвели еврейскую общину Нидерландов во время Второй мировой войны, и вчера вечером мы подвели ее снова».
В свою очередь израильский президент поделился шоком, который испытал, увидев сцены будто из событий 7 октября, когда террористы ХАМАС измывались над израильтянами. Те события двухгодичной давности и для Ближнего Востока, будто привычного к повседневному насилию, были далеко за гранью мыслимого. Но на этот раз все произошло не на Ближнем Востоке.
Еврейские погромы в Амстердаме стали жестокой оплеухой расслабленной Европе. Тем более показательно, что это произошло в Нидерландах, стране всеобщей толерантности и, казалось, тотальной безопасности, гарантированной всем и каждому, независимо от политических или религиозных предпочтений и индивидуальных привычек.
На уровне правительства, полиции и соответствующих служб наверняка произойдет жесткий разбор, почему мог произойти такой дикий сбой системы безопасности. Обычно любой футбольный матч связан с повышенной готовностью сил правопорядка, потому что среди болельщиков традиционно высок процент людей агрессивного и провокативного поведения.
Когда встречаются фанаты разных команд, они далеко не часто сливаются в дружеских объятиях на основе общей любви к красивой и захватывающей игре. Полиция Амстердама уже заявила, что к охране матча было привлечено 800 полицейских. Но уже очевидно, что не учли: одна из команд будет представлять Израиль, а в вольном Амстердаме немалое количество тех, для кого это государство и его граждане – как красная тряпка для быка. Опасность представляли не стычки болельщиков между собой, а антисемитов с израильтянами.
И нельзя сказать, чтобы в столице Нидерландов совсем не понимали рисков. Накануне мэр Амстердама Фемке Халсема запретила проведение пропалестинской демонстрации, которая должна была состояться возле футбольного стадиона, а два человека уже были арестованы после стычек между пропалестинскими демонстрантами и израильскими болельщиками в центре города. Европейское отделение «Моссада» направило официальное просьбу по своим каналам увеличить количество полицейских внутри стадиона и вокруг него.
Выясняется, что предупреждения о планировавшихся атаках поступали амстердамским силам безопасности и непосредственно перед погромами. Об этом сообщило Министерство диаспоры Израиля: 7 ноября после 19:00 в центр управления по борьбе с антисемитизмом министерства пришли три не связанных между собой сигнала об угрозе израильтянам, находящимся в Амстердаме. Их тут же передали в ШАБАК – Общую службу безопасности Израиля и в канцелярию премьер-министра, а те оповестили соответствующие органы в Нидерландах. Это не помогло.
«В 02:30 события вышли из-под контроля, и, к сожалению, местные силы не смогли выполнить свою миссию по защите футбольных болельщиков из Израиля», — говорится в заявлении Министерства диаспоры.
Сейчас Израиль делает максимум возможного, чтобы обезопасить собственных граждан в Нидерландах и, очевидно, других европейских странах. Время беспечности прошло.
В то же время не вызывает сомнений, что последует политическая реакция на эти события, и антииммигрантские и антимусульманские настроения усилятся. Герт Вилдерс, лидер крайне правой Партии свободы, которая на прошедших в ноябре прошлого года выборах заняла первое место, уже отреагировал, написав в соцсети X: ««Это выглядит как охота на евреев на улицах Амстердама. Арестуйте и депортируйте мультикультурных подонков, которые напали на сторонников «Маккаби Тель-Авив» на наших улицах. Стыдно, что такое может происходить в Нидерландах. Абсолютно неприемлемо». Это тот политик, который заявил, что он бы выслал пророка Мухаммеда из Нидерландов, если бы тот жил в наше время.
Представления о том, что в современном мире серьезный конфликт может быть ограничен тем местом, где он непосредственно происходит, и теми людьми, которые в него непосредственно вовлечены, и потому не касается других, кому повезло жить в безопасных странах, в очередной раз не подтверждаются. Безопасных стран больше не осталось.