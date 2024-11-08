Охота на евреев на улицах Амстердама

В разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом после ночных погромов в Амстердаме король Нидерландов Виллем-Александр сказал: «Мы подвели еврейскую общину Нидерландов во время Второй мировой войны, и вчера вечером мы подвели ее снова». В свою очередь израильский президент поделился шоком, который испытал, увидев сцены будто из событий 7 октября, когда террористы ХАМАС измывались над израильтянами. Те события двухгодичной давности и для Ближнего Востока, будто привычного к повседневному насилию, были далеко за гранью мыслимого. Но на этот раз все произошло не на Ближнем Востоке.

Еврейские погромы в Амстердаме стали жестокой оплеухой расслабленной Европе. Тем более показательно, что это произошло в Нидерландах, стране всеобщей толерантности и, казалось, тотальной безопасности, гарантированной всем и каждому, независимо от политических или религиозных предпочтений и индивидуальных привычек. На уровне правительства, полиции и соответствующих служб наверняка произойдет жесткий разбор, почему мог произойти такой дикий сбой системы безопасности. Обычно любой футбольный матч связан с повышенной готовностью сил правопорядка, потому что среди болельщиков традиционно высок процент людей агрессивного и провокативного поведения. Когда встречаются фанаты разных команд, они далеко не часто сливаются в дружеских объятиях на основе общей любви к красивой и захватывающей игре. Полиция Амстердама уже заявила, что к охране матча было привлечено 800 полицейских. Но уже очевидно, что не учли: одна из команд будет представлять Израиль, а в вольном Амстердаме немалое количество тех, для кого это государство и его граждане – как красная тряпка для быка. Опасность представляли не стычки болельщиков между собой, а антисемитов с израильтянами.

И нельзя сказать, чтобы в столице Нидерландов совсем не понимали рисков. Накануне мэр Амстердама Фемке Халсема запретила проведение пропалестинской демонстрации, которая должна была состояться возле футбольного стадиона, а два человека уже были арестованы после стычек между пропалестинскими демонстрантами и израильскими болельщиками в центре города. Европейское отделение «Моссада» направило официальное просьбу по своим каналам увеличить количество полицейских внутри стадиона и вокруг него. Выясняется, что предупреждения о планировавшихся атаках поступали амстердамским силам безопасности и непосредственно перед погромами. Об этом сообщило Министерство диаспоры Израиля: 7 ноября после 19:00 в центр управления по борьбе с антисемитизмом министерства пришли три не связанных между собой сигнала об угрозе израильтянам, находящимся в Амстердаме. Их тут же передали в ШАБАК – Общую службу безопасности Израиля и в канцелярию премьер-министра, а те оповестили соответствующие органы в Нидерландах. Это не помогло. «В 02:30 события вышли из-под контроля, и, к сожалению, местные силы не смогли выполнить свою миссию по защите футбольных болельщиков из Израиля», — говорится в заявлении Министерства диаспоры.