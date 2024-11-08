Суд в Вашингтоне приостановил дело Трампа

Спецпрокурор по делу о вмешательстве в выборы против победившего в борьбе за пост президента США Дональда Трампа предупредил суд, что придется учесть результаты состоявшегося голосования, следует из опубликованного ходатайства.

"Правительство с уважением просит суд отменить нынешние дедлайны и расписание предварительных слушаний, чтобы правительство смогло оценить беспрецедентные обстоятельства и определить подходящий курс действий, соответствующий подходам Минюста", - говорится в ходатайстве, с которым ознакомилось РИА Новости.

Суд, со своей стороны, удовлетворил это прошение и постановил, что до 2 декабря прокуратура должна представить отчет о своих дальнейших намерениях.