Странное решение Вашингтона: американские военные въехали в Киев
22:46 1149
Вашингтонская администрация решила отменить запрет на въезд в Украину для американских специалистов, ремонтирующих поставляемое США оружие.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их информации, подрядчики разместятся далеко от линии фронта. Они не станут участвовать в боевых действиях, а сами группы специалистов будут немногочисленны.
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