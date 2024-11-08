Странное решение Вашингтона: американские военные въехали в Киев

Вашингтонская администрация решила отменить запрет на въезд в Украину для американских специалистов, ремонтирующих поставляемое США оружие.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, подрядчики разместятся далеко от линии фронта. Они не станут участвовать в боевых действиях, а сами группы специалистов будут немногочисленны.