25 миллиардов в сутки благодаря Трампу
Дональд Трамп еще не только не стал президентом США, он не отошел от новости о своей убедительной победе, а самые богатые люди Америки уже с феноменальным коэффициентом отбили свои вложения в избирательную кампанию и приумножили свои и без того рекордные состояния.
Первый в мировом списке самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index Илон Маск после объявления о выигрыше Трампом стал богаче на 26,5 миллиарда долларов: фондовый рынок резко подскочил в ожидании мер по стимулированию большого корпоративного бизнеса, снижения налогов и отмены мер регулирования. Теперь Маск «стоит» 290,3 миллиарда долларов.
Основатель Tesla и SpaceX активно поддерживал Дональда Трампа, неоднократно поднимался с ним на сцену на предвыборных митингах и был рядом в ночь подсчета голосов. Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США Илон Маск только с июля по сентябрь выделил семью траншами почти 74,95 миллионов долларов комитету по поддержке Трампа. В целом же было потрачено около 120 миллионов. И уже за сутки после победы вернул себе все вложенное сторицей.
Правда, чтобы совсем уж компенсировать общие «политические» затраты, Маску придется еще потрудиться. В октябре 2022 года он за сумасшедшие 44 миллиарда долларов выкупил социальную сеть Твиттер, которую потом переименовал в X. Первым же делом он разблокировал аккаунт Трампа, который предыдущее руководство заблокировало в январе 2021 года после штурма Капитолия его сторонниками, чтобы его владелец не спровоцировал новые атаки. Правда, Дональд Трамп заявил, что все равно не вернется больше в Твиттер и создал свою социальную сеть Truth. А Твиттер, за которые было заплачено 44 миллиарда, сейчас стоит всего 12,5 миллиардов. И если бы Трамп не стал президентом, сделку можно было бы считать провальной.
Но Маску уже обещано место в новой администрации: он будет отвечать за урезание неэффективных расходов правительства. Никто не сомневается, что его компании будут иметь приоритет на государственные заказы. Так что 26,5 миллиарда, полученные в первые сутки после выборов, это только начало нового этапа обогащения этого талантливого и расчетливого парня.
После Илона Маска по обогащению за сутки второе место занял основатель Oracle Ларри Эллисон, теперь его состояние составляет 193,5 миллиардов долларов, суточный «приварок» 9,88 миллиарда.
Глава инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Amazon Джефф Безос разбогатели 7,58 и 7,14 миллиарда, соответственно, первый теперь оценивается в 147,8 миллиардов, второй в 228,3 миллиардов.
В целом первая десятка мировых богачей прибавила 63,5 миллиардов в первые сутки после победы Трампа. Скачок биржевого индекса S&P 500 по итогам торгов на 2,5% оказался, по данным Bloomberg, лучшим показателем после выборов за всю историю. Камала Харрис, наверное, не стала бы возражать против тезиса, что ее победа так бы не сработала.