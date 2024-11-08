25 миллиардов в сутки благодаря Трампу

Первый в мировом списке самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index Илон Маск после объявления о выигрыше Трампом стал богаче на 26,5 миллиарда долларов: фондовый рынок резко подскочил в ожидании мер по стимулированию большого корпоративного бизнеса, снижения налогов и отмены мер регулирования. Теперь Маск «стоит» 290,3 миллиарда долларов.

Дональд Трамп еще не только не стал президентом США, он не отошел от новости о своей убедительной победе, а самые богатые люди Америки уже с феноменальным коэффициентом отбили свои вложения в избирательную кампанию и приумножили свои и без того рекордные состояния.

Основатель Tesla и SpaceX активно поддерживал Дональда Трампа, неоднократно поднимался с ним на сцену на предвыборных митингах и был рядом в ночь подсчета голосов. Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США Илон Маск только с июля по сентябрь выделил семью траншами почти 74,95 миллионов долларов комитету по поддержке Трампа. В целом же было потрачено около 120 миллионов. И уже за сутки после победы вернул себе все вложенное сторицей.

Правда, чтобы совсем уж компенсировать общие «политические» затраты, Маску придется еще потрудиться. В октябре 2022 года он за сумасшедшие 44 миллиарда долларов выкупил социальную сеть Твиттер, которую потом переименовал в X. Первым же делом он разблокировал аккаунт Трампа, который предыдущее руководство заблокировало в январе 2021 года после штурма Капитолия его сторонниками, чтобы его владелец не спровоцировал новые атаки. Правда, Дональд Трамп заявил, что все равно не вернется больше в Твиттер и создал свою социальную сеть Truth. А Твиттер, за которые было заплачено 44 миллиарда, сейчас стоит всего 12,5 миллиардов. И если бы Трамп не стал президентом, сделку можно было бы считать провальной.

Но Маску уже обещано место в новой администрации: он будет отвечать за урезание неэффективных расходов правительства. Никто не сомневается, что его компании будут иметь приоритет на государственные заказы. Так что 26,5 миллиарда, полученные в первые сутки после выборов, это только начало нового этапа обогащения этого талантливого и расчетливого парня.