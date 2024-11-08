Лидеры Польши и Венгрии обивают пороги поместья Трампа

Лидер Польши Анджей Дуда отправится в ближайшие часы в США, где в частном порядке встретится с избранным президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По их сведениям, польский президент встретится с Трампом в его поместье в штате Флорида на вечеринке, на которой также ожидают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Эту информацию не стал опровергать пресс-секретарь польского Бюро национальной безопасности Марчин Сковрон.