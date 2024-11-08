Массовое дезертирство в украинской армии

Военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше, сообщило украинское издание "Новости.Live".

"С самовольным оставлением части надо что-то решать: если раньше это была единичная вещь, то сейчас ходят группами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Как сообщает издание, военные уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недопонимания с командирами, а не из-за политических или внешних факторов.